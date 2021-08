Pflege in NÖ: Mit Freude und vereinten Kräften

Ob eine spontane Klettereinheit nach dem Dienstschluss oder ein gezieltes Volleyball-Training zur Vorbereitung auf die spitals-internen Meisterschaften - in den heimischen Spitälern ist auch jenseits der Arbeitszeiten immer etwas los. Stets gilt bei diversen Freizeitaktivitäten, aber auch beim Arbeiten: Die Mitarbeiter tun es gemeinsam - und sie tun es aber vor allem auch gerne. „Wir wollen unseren Mitarbeitern ein hohes Maß an Komfort und Flexibilität am, aber auch um den Arbeitsplatz herum bieten“, heißt es dazu aus der Agentur.