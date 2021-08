„Im Mittelpunkt stehen bei uns immer die Menschen“

Pflege ist Beruf und Berufung gleichzeitig. Die Schüler der Gesundheits- und Krankenpflege erhalten eine Ausbildung auf höchstem Niveau. Dazu gehört von Beginn an viel Praxis, um sie optimal vorzubereiten. Sie arbeiten in einem wichtigen Berufsfeld, das ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Selbstständigkeit erfordert. Das sollte sich von Anfang an in ihrer Bezahlung widerspiegeln.