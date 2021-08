„Pflegeausbildung muss auch Teil der Reform sein!“

Christiane Teschl-Hofmeister: Mit der Pandemie ist eine Welle der Freiwilligkeit und der Solidarität durch unser Land gegangen. Unzählige Menschen haben in den verschiedensten Bereichen Hilfe angeboten, haben einander gegenseitig unterstützt und sind dabei näher zusammengerückt. Mit der Initiative „Füreinander Niederösterreich“ konnte das Besuchermanagement in den Heimen von freiwilligen Helfern an den Wochenenden unterstützt werden. Mehr als 700 Freiwillige haben über 7200 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet, was mich sehr beeindruckt hat.