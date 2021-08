Schlechtere Tordifferenz und trotzdem in Front

Seit bereits drei Spieltagen lachen die St. Johanner von der Spitze der Regionalliga. Und das, obwohl die Pongauer eine um acht Goals schlechtere Tordifferenz haben als die Austria, die ebenfalls bisher 16 Zähler am Konto hat. Seit heuer zählt bei Punktegleichheit nämlich das direkte Duell. Dieses endete in Maxglan 2:2. „Aufgrund der Tatsache, dass wir auswärts gespielt haben, liegen wir in Front. Aber abgerechnet wird sowieso erst am Ende des Herbstes. Nichtsdestotrotz ist es eine wunderschöne Momentaufnahme“, grinst St. Johann-Coach Ernst Lottermoser.