Welpe „Ben“ soll 26-jähriger Leni helfen

„Ich fühle mich wie eine Marionette, der man mit einer Schere alle Schnüre durchschneidet und mein ganzer Körper fällt dann bewusstlos zusammen“, erzählt Leni. Die 26-Jährige aus dem Raum Wels leidet seit einem traumatischen Ereignis in der Kindheit an einer unheilbaren, schweren Krankheit. Mehrmals am Tag bricht sie in ihrem Rollstuhl zusammen, ist ohnmächtig und komplett handlungsunfähig. Seitens der Medizin wurde alles versucht. Einzige Hilfe für die junge Frau ist ein speziell ausgebildeter Assistenzhund.