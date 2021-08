Mehr Unterstützung und Perspektiven für die Jugend

Land Tirol investiert in zukünftige Generation

Zwei Pädagogen bestätigen die Aussagen des Geschäftsführers, ihnen sind die Probleme bekannt. So nahmen Ängste und Spannungen innerhalb des betreuten Wohnens zu. Das Duo verweist auf fast wöchentliche Fahrten in die Kinder- und Jugendpsychiatrie nach Hall. Um Langzeitfolgen der Pandemie zu verhindern und dem erhöhten Unterstützungsbedarf gerecht zu werden, fordern die Experten ein Krisenbudget für Jugendliche. So soll es, um Orientierung und Sicherheit garantieren zu können, ein bezahltes Perspektivenjahr für 18- bis 21-Jährige geben.