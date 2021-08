Corona-Streit am Rücken der Kinder

Kinder sind müder, einsamer, gereizter

Weitaus tiefere Spuren als die Maskenpflicht hinterlässt aber die Pandemie in der Psyche der Kinder und Teenager weltweit. Die Hälfte der befragten deutschen Eltern schulpflichtiger Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren gibt in einer Forsa-Studie an, dass die Stimmung ihres Kindes schlechter ist als vor der Pandemie.