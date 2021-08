Der „Hulk“ stieg zum allerletzten Mal vom Rennrad

Nachdem der legendäre Ötztaler Radmarathon um 6.30 Uhr in Sölden gestartet wurde, war Titelverteidiger Mathias Nothegger von Beginn an im Vorderfeld zu finden. Auch beim ersten Anstieg zum Silzer Sattel und in weiterer Folge ins Kühtai, war Nothegger noch im Spitzenfeld vertreten. Dann passierte das Malheur: „Auf der Abfahrt vom Kühtai habe ich mir im Rücken etwas eingeklemmt“, erzählt Nothegger im Telefonat mit der „Krone“. „Die Schmerzen wurden dann immer schlimmer, strahlten in die Beine aus und zwangen mich dann am Brenner zum Absteigen. Es ging einfach nicht mehr.“