Corona-Bericht: China bezichtigt USA der Lüge

China hat einen Bericht der US-Geheimdienste zum Ursprung des Coronavirus als „verlogen“ bezeichnet. Bei dem am Freitag vorgelegten Papier handle es sich um einen „verlogenen Bericht, der für politische Zwecke erstellt wurde“, hieß es in einer am Sonntag vom Außenministerium in Peking verbreiteten Mitteilung. Von einem „verleumderischen Angriff“ auf China war die Rede.