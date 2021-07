China will erneut keine Kontrolle von WHO-Experten

Er sei „äußerst überrascht“ über den Vorstoß, sagte der chinesische Vize-Gesundheitsminister Zeng Yixin am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Er warf der WHO zudem eine „Arroganz gegenüber der Wissenschaft“ vor. Erst am Freitag hatte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus gefordert, dass in der zweiten Stufe der Untersuchungen zum Corona-Ursprung auch Labore in China kontrolliert werden.