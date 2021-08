Sebastian Vettel: Die Rückkehr des Gedemütigten

Die sechs Jahre bei Ferrari waren rau, auch der Saisonstart mit Aston Martin war schlecht. Aber als Fünfter in Monaco zeigte er auf, legte in Baku Rang zwei nach, wäre auch in Ungarn Zweiter geworden. Nun wurde bekannt, dass sein Team dort sogar absichtlich mehr Spritverbrauch eingestellt hatte, um das Gewicht zu dezimieren - im Ziel war dann aber weniger als der verlangte eine Liter übrig. Doch Vettel ist unbeirrt nach Belgien gekommen: „Ich hab großartige Erinnerungen an Spa!“