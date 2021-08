Trainer Southgate froh über Kanes Entscheidung

Für Englands Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate ist die Nachricht vom Verbleib seines Team-Stürmers Harry Kane bei Tottenham im Hinblick auf die WM-Qualifikationsspiele im September erfreulich gewesen. „Die gute Sache aus unserer Sichtweise ist, dass es so aussieht, als ob jetzt vom Club her alles gelöst und entschieden wäre und er einen klaren Fokus hat“, erklärte er am Donnerstag.