Cruise: Klippensprung sein „gefährlichster Stunt“

Tom Cruise hat am Donnerstag in einem Clip von „Mission: Impossible 7“ seinen laut eigenen Angaben bisher gefährlichsten Stunt präsentiert. Cruise, der dafür bekannt ist, seine Stunts selbst zu machen, fährt dabei mit einem Motorrad eine Rampe hinunter und springt dann über eine riesige Klippe in Norwegen. In der Luft lässt er sich fallen, bevor sein Fallschirm ausgelöst wird.