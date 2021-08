„Hamilton streckt sich immer so gut er kann“

Bei der gestrigen Pressekonferenz läutete Raggae-Musik aus seinem Handy, Lewis Hamilton wirkt noch in Urlaubsstimmung. Zuletzt wurde er auf einer Yacht in Portofino gesichtet, heute wird’s mit dem Training für den sonntägigen Formel-1-GP in Spa ernst - der alte Champ ist der neue Gejagte. „Er streckt sich so gut er kann, versucht sich als Mensch und Rennfahrer weiterzuentwickeln“, so RB-Star Max Verstappen über Hamilton.