Zukunft geklärt: Alonso fährt auch 2022 für Alpine

Das Formel-1-Team Alpine hat am Donnerstag die Verlängerung der Zusammenarbeit mit Fernando Alonso bekannt gegeben. Der Spanier werde auch 2022 für den französischen Rennstall fahren, hieß es in einer Mitteilung. „Ich habe mich in dem Moment, in dem ich zu diesem Team zurückgekehrt bin, wie zu Hause gefühlt und bin mit offenen Armen empfangen worden“, sagte der 40-Jährige, der heuer nach einer zweijährigen Auszeit in die Motorsport-„Königsklasse“ zurückgekehrt war.