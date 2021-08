Ärztedienste am Wochenende sind nicht besetzt

„Es kommt zum allerersten Mal in diesem Quartal vor, dass Wochenenddienste frei bleiben“, beteuert indes Bezirksärztesprecher Christoph Preißl. Grund dafür sei, dass bereits die dritte (!) Kassenstelle in diesem Sprengel frei sei, aber bislang kein Nachfolger gefunden wurde: „Da sollen Gesundheitskasse und Gemeinden auch endlich mehr Anreize schaffen, um wieder einen Mediziner dafür zu interessieren“, findet Preißl klare Worte, denn die Investitionskosten in eine Praxis würden in keiner Relation zu den Behandlungserlösen stehen. Und: „Weitra liegt nur knapp zehn Kilometer von Gmünd entfernt. Dieser Sprengel ist besetzt.“