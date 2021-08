Kovac out! Sheriff und Donezk in Champions League

Tiraspol ist das erste Team aus der Republik Moldau in der Champions League und fiebert nun wie alle anderen Aufsteiger der für Donnerstag (18.00 Uhr MESZ) in Istanbul angesetzten Auslosung entgegen. Bereits am Dienstag waren Young Boys Bern, Benfica Lissabon und Malmö FF über das Play-off aufgestiegen. Nicht geschafft haben es u.a. Trainer Peter Stöger (oben im Bild) mit Ferencvaros gegen YB und Philipp Mwene mit PSV Eindhoven gegen Benfica.