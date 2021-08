Bröndby gegen Salzburg: Die Höhepunkte im Video

Red Bull Salzburg spielt auch heuer wieder in der Champions League! Mit einem 2:1 bei Bröndby IF zog Österreichs Serienmeister am Mittwoch in die Gruppenphase der Königsliga ein. Nach frühen Toren von Benjamin Sesko (4.) und Brenden Aaronson (10.) gelang Bröndby durch Andreas Maxsö der Anschlusstreffer (62.). Im Video oben sehen Sie die Höhepunkte des Spiels.