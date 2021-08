Italien: Küstenwache rettet Delfin aus Nylonnetz

Einsatzkräfte der italienischen Küstenwache haben einen in Not geratenen Delfin im Mittelmeer gerettet. Das Säugetier hatte sich am Dienstag in einem Nylonnetz verfangen und konnte sich nicht mehr alleine befreien, wie die Guardia Costiera am Mittwoch auf Twitter schrieb. Das Tier hing vor der Küste Sardiniens nahe der Insel-Hauptstadt Cagliari fest.