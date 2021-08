Besonderes Shooting für besondere Sportler

Immer live dabei war auch Carolina Porsche. Die frühere ORF-Moderatorin und Journalistin hat sich mit ihrer Firma „Carographie“ als Fotografin selbstständig gemacht. Und so setzte Porsche die Tänzerinnen und Tänzer in Graz künstlerisch in Szene. „Ich liebe es, Bilder zu inszenieren und magische Momente gefühlvoll einzufangen“, sagte sie im Gespräch mit der „Krone“.