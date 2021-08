Kellerabteile in Graz brannten: Bewohner evakuiert

In mehreren Lagerabteilen im Erdgeschoss eines mehrstöckigen Wohngebäudes in Graz-Straßgang ist am Dienstagabend Feuer ausgebrochen: Die Berufsfeuerwehr evakuierte vorübergehend das Objekt, verletzt wurde zum Glück niemand. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind unklar.