Über 1500 Neuinfektionen, zwei weitere Todesfälle

Binnen 24 Stunden sind am Mittwoch (Stand: 9.30 Uhr) vom Krisenstab 1574 neue Corona-Infektionsfälle in Österreich vermeldet worden. Das ist der höchste Wert seit Anfang Mai. Vor einer Woche waren es noch 1221 neue Fälle. Zudem starben im Vergleichszeitraum weitere zwei Patienten an den Folgen einer Covid-Erkrankung. Weiterhin steigend ist auch die Klinik-Auslastung: Auf den Normalstationen kamen 17 Patienten hinzu, zwei Patienten auf Intensivstationen. Somit befinden sich nun über 400 Menschen im Krankenhaus.