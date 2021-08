Ex-Kanzler Kern hilft Gerstorfer bei Sommerschule

Ex-Kanzler Kern erlebt als Manager von Technologieprojekten in vielen Ländern, welche starke Veränderungen es in Gesellschaft, Technik, Wirtschaft gibt: „Dinge, die die Politik gar nicht so mitbekommt“, wie er meint. Daher sei „fortschrittliche Bildungspolitik“ so wichtig und daher – und wegen seiner Wertschätzung für Birgit Gerstorfer – sei er an ihre Seite nach Linz gekommen. Allerdings nur für einen einmaligen Termin im Wahlkampf. Kern verband seinen Auftritt vor der Presse mit viel Lob für Gerstorfer. „Ich hoffe, dass am 26. September belohnt wird, dass gut gearbeitet wurde“, sagt er mit Blick auf die Landtagswahl.