57,5 Mio. $! Neuer Preisgeld-Schlüssel bei US Open

Bei den US Open der Tennis-Profis in New York wird in diesem Jahr das Preisgeld von 57,5 Millionen US-Dollar neu verteilt! So werden für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Qualifikation 6 Millionen Dollar ausgeschüttet. Dies bedeutet eine Steigerung von 66 Prozent im Vergleich zu 2019, wie die Organisatoren des letzten Grand-Slam-Turniers der Saison am Montag mitteilten.