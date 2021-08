Nach Morddrohung wurde 24-Jähriger festgenommen

Aufgrund der Opfervernehmung und der eindeutigen Identifizierung des Beschuldigten wurde am 22. August 2021 die Festnahme von der Staatsanwaltschaft Wels angeordnet. Diese Anordnung wurde schließlich durch die Sondereinheit Einsatzkommando Cobra Linz in der Wohnung des Beschuldigten durchgeführt und es folgte die Einlieferung in die Justizanstalt Wels.