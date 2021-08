Zwei Infektionsherde in NÖ-Asylzentren gemeldet

Insgesamt 148 neue Corona-Fälle sind am Montag in Niederösterreich vermeldet worden. Die beiden größten neuen Cluster - und damit mindestens 29 Fälle - gehen laut Behördenangaben auf die beiden Erstaufnahmezentren in Traiskirchen im Bezirk Baden und Mannswörth im Bezirk Bruck an der Leitha zurück.