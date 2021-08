Erneut über 1000 Neuinfektionen in Österreich

1077 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Montag, 9 Uhr) in Österreich gemeldet worden. Vor einer Woche waren es 774 neue Fälle, was einem Plus von fast 40 Prozent entspricht. Einen drastischen Anstieg an Patienten gab es auf den Normalstationen, auch auf den Intensivstationen mussten Patienten neu aufgenommen werden.