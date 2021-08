Patzer, aber Alaba eine „großartige Neuerwerbung“

„Er hatte eine perfekte Partie, war der Schlüssel zum ersten Tor von Madrid und gab dem Spiel Rhythmus und Geschwindigkeit - sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung“, schrieb die spanische Sportzeitung „As“ am Montag über Alaba. „Allerdings begann er in der zweiten Hälfte zu schwächeln und hatte beim dritten Tor der Gastgeber Pech, als ihm der Ball ungewollt an den Kopf sprang.“ Alles in allem sei der Wiener für Real aber „in wenigen Monaten zu einem Spieler von fundamentaler Bedeutung“ geworden.