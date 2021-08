Deutsche (64) nach Wanderung in Osttirol vermisst

Am Samstag gegen 13.30 Uhr setzte eine deutsche Touristin einen Notruf ab, da sie ihre 64-jährige Mutter vermisste. „Die Frauen waren gegen 9 Uhr zu einer Wanderung am Ochsenwaldsteig im Bereich Innergschlöss unterwegs gewesen. Die Tochter gab an, dass sie sich dabei verstiegen hat und erst nach etwa zehn Minuten das Fehlen ihrer Mutter bemerkte“, heißt es seitens der Polizei.