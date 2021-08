Viele Hitzetage, aber auch viel Regen in Wien

Zum Rekordsommer reichte es aus meteorologischer Sicht zwar nicht, gelitten haben die Wiener zwischen den Betonmauern und in den Öffis dennoch. In Wien wird der Sommer 2021 damit auf Platz sechs bis acht zu liegen kommen. Die gute Nachricht ist, dass die Stadt von einer weiteren Hitzewelle verschont bleibt. In der kommenden Woche werden Höchsttemperaturen um die 20 Grad erwartet. Die Hitze scheint also überstanden - aber nur für diesen Sommer.