Getränkefirmen für Plastik-Pfandsystem

In Österreich werden aktuell 70 Prozent der Einwegflaschen wiederverwertet. Bis 2029 muss diese Quote allerdings auf 90 Prozent steigen - so sieht es eine EU-Richtlinie vor, sonst drohen Strafzahlungen. Doch wie soll es hierzulande gelingen, diese Lücke zu schließen?