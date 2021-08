PSG-Trainer spekuliert mit Debüt von Lionel Messi

Superstar Lionel Messi könnte am Freitag im Auswärtsspiel der Ligue 1 in Brest erstmals für seinen neuen Klub Paris Saint-Germain auflaufen. Trainer Mauricio Pochettino sagte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz (siehe Video oben): „Wir haben den Kader noch nicht festgelegt und werden abwägen, ob Messi dabei sein kann.“ Der sechsmalige Weltfußballer war im Rahmen des 4:2-Erfolgs gegen Straßburg am Samstag vorgestellt worden, bestritt aber noch kein Spiel für seinen neuen Arbeitgeber.