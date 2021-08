Storno-Gebühren beim Arzt in ganz Österreich?

Dafür sieht die Patientenombudsfrau keine rechtliche Grundlage gegeben. „Der Patient erhält eine Leistung, durch eine Zeitverzögerung entsteht ihm in den meisten Fällen kein Schaden. Außerdem muss der Arzt entscheiden, was dringend ist und was nicht. Terminverschiebungen passieren ja nicht leichtfertig.“