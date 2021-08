Israel: Keine Beschränkung für schwule Blutspender

Homosexuelle Männer dürfen in Israel nach Angaben von Gesundheitsminister Nitzan Horowitz ohne Einschränkungen Blut spenden. „Ich habe angeordnet, die abwertenden und irrelevanten Fragen aus dem Spender-Fragebogen zu streichen“, schrieb Horowitz am Donnerstag auf Twitter. „Die Diskriminierung von Schwulen bei Blutspenden ist vorbei. Es gibt keinen Unterschied zwischen Blut und Blut.“ Zum Vergleich: In Österreich besteht eine vier-monatige Wartefrist.