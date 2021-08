200.000 Euro für Ex-Alge-Mitarbeiter

Zum Glück der Betroffenen strengte die Arbeiterkammer aber ein Musterverfahren an, welches sie nun in erster Instanz gewann. Nach dem Spruch des Höchstgerichts werden die Arbeitnehmer nun den vollen Rückkaufswert (335.166,73 Euro) aus dem verpfändeten Lebensversicherungsvertrag ausbezahlt bekommen - das sind rund 200.000 Euro mehr als ursprünglich in Aussicht gestellt.