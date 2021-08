Daniel Craig ist Hollywoods absoluter Topverdiener

1. Daniel Craig (2 „Knives Out“ Fortsetzungen) - 100 Millionen Dollar

2. Dwayne Johnson („Red One“) - 50 Millionen Dollar

3. Will Smith („King Richard“) - 40 Millionen Dollar

4. Denzel Washington („The Little Things“) - 40 Millionen Dollar

5. Leonardo DiCaprio („Don‘t Look Up“) - 30 Millionen Dollar

5. Mark Wahlberg („Spenser Confidential“) - 30 Millionen Dollar

7. Jennifer Lawrence („Don‘t Look Up“) - 25 Millionen Dollar

7. Julia Roberts („Leave The World Behind“) - 25 Millionen Dollar

9. Sandra Bullock („The Lost City Of D“) - 20 Millionen Dollar

9. Ryan Gosling („The Grey Man“) - 20 Millionen Dollar

9. Chris Hemsworth („Thor: Love And Thunder“) - 20 Millionen Dollar

9. Brad Pitt („Bullet Train“) - 20 Millionen Dollar

13. Michael B. Jordan („Without Remorse“) - 15 Millionen Dollar

14. Tom Cruise („Top Gun: Maverick“) - 13 Millionen Dollar

15. Keanu Reeves („The Matrix 4“) - 12-14 Millionen Dollar

16. Chris Pine („Dungeons And Dragons“) - 11.5 Millionen

17. Robert Pattinson („The Batman“) - 3 Millionen Dollar