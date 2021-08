Daniel Craig will Kindern Vermögen nicht vererben

Zudem verriet der Brite dem Magazin, dass er sehr sensibel sei und sogar bei einer rührseligen Werbung mal eine Träne vergieße. Auch bei der Auswahl seiner Rollen höre er am liebsten auf sein Bauchgefühl. „Ich will keine Charaktere spielen, die ich nicht fühle“, so der 53-Jährige. „Ich bin genauso emotional wie jeder andere und kann wegen allem weinen.“