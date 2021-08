Mit Puppe verwechselt: Pkw überrollt Künstlerin

Der Unfall passierte am Mittwoch gegen 13.30 Uhr mitten in der Salzburger Innenstadt: Im Bereich des Residenzplatzes wollte ein 71-Jähriger mit seinem Pkw in einen Innenhof zufahren, als er nach eigenen Angaben „einen Gegenstand“ am Boden liegen sah. Er hielt es für eine Schaufensterpuppe und entschloss sich, über die Puppe zu fahren - ein Umfahren sei aus Platzgründen nicht möglich gewesen.