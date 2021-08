In Oberösterreich gibt’s abgestufte KlimaTickets

In den Bundesländern, auch in Oberösterreich, gibt es bis zum Start am 26. Oktober noch streckenbezogene Jahreskarten. Im Vergleich zu denen sind aber auch 695 Euro für das Gesamtbundesland günstig, wie eine Aufstellung des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) zeigt: Für die Hauptpendlerstrecken nach und von Linz zahlt man pro Jahr von 1189 Euro (Wels) bis zu 1507 Euro (Steyr) - jeweils mit den Kernzonen. Da stimmt die Behauptung von Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) auf jeden Fall, wenn er sagt: „Für Pendler werden die Öffis deutlich billiger.“