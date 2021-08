Serie an toten Katzen ängstigt Leute in Siedlung

Katzen der Kinder verschwunden

Im April waren plötzlich auch die Katzen „Boxer“ und „Cappy“ ihrer Kinder abgängig. Binnen eines Tages fand Iglseder beide schließlich tot am Grundstück eines Nachbarn. „Ich hab Fotos gemacht, die Polizei hat das aber nicht interessiert“, so Iglseder. Als dann auch zwei Nachbarinnen und ein Nachbar tote Katzen beklagten, ersuchte sie die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe in Lochen um Hilfe.