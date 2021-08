Noch nie zeigten Festspiele so viel nackte Haut

Begonnen hat alles mit Romeo Castelluccis Inszenierung des „Don Giovanni“. Neben einer halbnackten Schwangeren und dem im Finale blank ziehenden Bariton Davide Luciano in der Hauptrolle mussten auch 150 Statistinnen mehrmals die Hüllen fallen lassen und in Unterwäsche auf die Bühne. Kuriosum am Rande: Da die Garderoben der Damen im Schüttkasten hinter der Pferdeschwemme untergebracht sind, mussten sie zu den Auftritten jeweils in Bademänteln von der Polizei über die abgesperrte Straße zum Großen Festspielhaus geleitet werden.