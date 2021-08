Eugenies Gatte: Buchhaltung statt Bikini-Beautys

Wie die „Daily Mail“ nun berichtete, soll Jack Brooksbank die Buchhaltungsfirma seines Vaters George Brooksbank übernehmen, nachdem dieser 2020 schwer an Corona erkrankt war und sich nun aus den Firmengeschäften zurückziehen will. Noch wird Pangaea Land And Property Limited von seinem Co-Geschäftsführer William Legge geleitet, doch in Kürze soll Eugenies Ehemann nachrücken, will die Zeitung von einem Insider herausgefunden haben.