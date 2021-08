Auch Polizei und Rettung ziehen positive Bilanz

Oberstleutnant Mag. Günther Perger ist als polizeilicher Einsatzleiter mit der Bilanz des Wochenendes zufrieden: „Es freut mich sehr, dass wir als Polizei auch im heurigen Jahr an gleich zwei MotoGP-Wochenenden unseren Einsatz ohne besondere Vorkommnisse abschließen können. Mein Dank geht nicht nur an alle Einsatzkräfte, sondern auch an alle Murtalerinnen und Murtaler sowie an die Gäste hier im Bezirk für ihr vorbildliches und diszipliniertes Verhalten.“