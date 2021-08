Mega-Budgetloch: Touristiker kämpfen allein weiter

Salzburgs Tourismusverbandsmanager wollen ihre Finanzlöcher alleine stopfen: 2021 fehlen landesweit rund 20 Millionen Euro an Nächtigungsabgaben. Fusionen stehen bei den Verbänden dennoch nicht an – trotz finanzieller Zuckerl. „Es gäbe schon Orte, die Potenzial dazu hätten“, so Verbandssprecher Stefan Passrugger.