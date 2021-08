Unsere Landwirte als Lösungsfinder in Klimakrise

„Hagel-Unwetter von noch nie dagewesenem Ausmaß verursacht Rekordschäden in der Landwirtschaft!“: Eine Schlagzeile, die sich in immer kürzeren Abständen zu wiederholen scheint. „Man findet in der heimischen Land- und Forstwirtschaft schon lange keinen mehr, der behauptet, es gibt keinen Klimawandel. Die Bauern sind ja am unmittelbarsten betroffen von den Auswirkungen", sagt Christian Metschina, Klimaexperte der steirischen Landwirtschaftskammer.