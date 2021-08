Bluttat in Plymouth: Mann tötete auch Dreijährige

Polizei war innerhalb von sechs Minuten am Tatort

Die Polizei sei innerhalb von sechs Minuten nach dem ersten Notruf am frühen Donnerstagabend am Tatort erschienen, sagte Polizeichef Shaun Sawyer. Er sei sehr stolz auf seine Beamten. „Die Auswirkungen auf die lokale Gemeinde Keyham, die Stadt Plymouth und viele Gemeinden im ganzen Land, in denen Angehörige der Gestorbenen leben, werden viele Monate und Jahre lang spürbar sein“, sagte Sawyer.