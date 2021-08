Girls only: Ländle-Beachparty als männerfreie Zone

Mit einer wichtigen Regelveränderung startet die Landesmeisterschaft der Damen am Sonntag um 9 Uhr in Dornbirn am Sportplatz Birkenwiese. Um an dem Turnier teilzunehmen, reicht es erstmals, wenn nur eine Spielerin des Teams eine Vorarlberger Spielerlizenz vorweisen kann. Die Meisterschaft wird im Rahmen der Pro Tour gespielt, folglich werden die in Dornbirn erreichten Punkte auch bei der höchsten österreichischen Turnierserie in die Wertung mit aufgenommen.