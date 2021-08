Polizei mit Schlag gegen illegalen Waffenhandel

Die illegalen Machenschaften flogen durch einen Hinweis deutscher Behörden auf, für die sich im Zuge von Erhebungen der Verdacht auf illegalen Waffenhandel ergab. In Vorarlberg wurden vier Hausdurchsuchungen durchgeführt, in Deutschland sieben. Dabei wurden in dem Vorarlberger Waffengeschäft zehn Faustfeuerwaffen sichergestellt, deren Herkunft nicht eindeutig belegt war. Ebenfalls konfisziert wurde eine Schreckschusspistole, die zu einer funktionsfähigen Schusswaffe umgebaut worden war. In Deutschland stieß die Polizei ebenfalls auf Waffen und Munition, darunter drei Pistolen, ein Revolver und eine Kipplaufflinte.