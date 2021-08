Finanzpolizei im „Wohnbunker“ im St. Pölten

Großalarm herrschte am Donnerstag in der Innenstadt von St. Pölten. Bei einem riesigen Wohnbauprojekt in der Heßstraße rückte die Finanzpolizei gleich mit acht Mann an, mehrere Streifenpolizisten riegelten das Gelände ab. Das Finanzministerium hält sich zwar in der Causa bedeckt, ohne Verdachtsmomente werde man aber nur selten tätig, heißt es. Das zuständige Bauunternehmen war indes weniger zurückhaltend und sprach von „keinen Beanstandungen“. Die Ermittlungen dürften somit also auf Sand gebaut worden sein.