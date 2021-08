Arbeiter pendeln bald über „Fahrrad-Highway“

Bewegung kommt in die Standortentwicklung in Sierndorf – und das gleich im doppelten Sinne. Das Gewerbegebiet im Bezirk Hollabrunn wurde seit seiner Aufschließung mehrfach erweitert, immer neue Betriebe siedeln sich hier an. Künftig sollen die Beschäftigten aus dem Ort auch öfter mit dem Rad zur Arbeit fahren.